Тройню родила жительница Туркестанской области

Тройню родила 40-летняя жительница Байдибекского района Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Жансауле Доспанова родила троих мальчиков. Вес младенцев 1990, 1975 и 1728 граммов. Многодетная мать родила путем кесарева сечения. Мальчики появились на свет недоношенными, но их состояние стабильное.

У Жансауле Доспановой восемь детей, она – мать-героиня. Тройняшек назвали Нариманом, Нуриманом и Нурманом. Мать-героиня говорит, что растерялась, когда впервые услышала, что родит тройню. Ведь воспитывая пятерых детей, она не планировала рожать снова.

Сейчас за младенцами ухаживают специалисты отделения реанимации. В этом году в перинатальном центре №2 родились 24 двойни и одна тройня.