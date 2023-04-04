Тройня появилась на свет в Астане

Фото: t.me/astana_newss

Первая тройня родилась в Астане в этом году. После появления на свет малышей Асель Шонтаева стала многодетной матерью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В августе прошлого года женщина с семьёй, в которой уже были трое детей, переехала в столицу из Кордайского района Жамбылской области. Теперь у астанчанки шестеро детей.

Двое из тройни - девочки, один - мальчик.

Тройняшки Сания, Самира и Айсултан чувствуют себя хорошо. Врачи ухаживают за малышами и готовят их к выписке.