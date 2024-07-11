Тройное убийство из арбалета: погибшие были женой и дочерями журналиста ВВС и Sky News

Три женщины, убитые накануне выстрелами из арбалета в городе Буши под Лондоном, были женой и дочерями спортивного комментатора ВВС и Sky News Джона Ханта. Личности погибших подтвердила полиция графства Хартфордшир, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.

Как сообщили в полиции, 61-летняя Кэрол Хант, 28-летняя Ханна Хант и 25-летняя Луиз Хант были убиты в своем доме, перед этим женщины были связаны. Их тела обнаружил сам Хант после возвращения с ипподрома, где он освещал скачки.

В убийстве подозревается 26-летний Кайл Клиффорд, его продолжают разыскивать. О нем известно, что он два года он служил в британской армии, в том числе в Королевском драгунском гвардейском полку, затем работал охранником.

У Ханта было три дочери. Где была во время убийства третья, не сообщается.

Глава МВД Великобритании Иветт Купер заявила, что поднимет в правительстве вопрос об ужесточении правил владения арбалетами. В марте полиция Лондона задержала мужчину, который в разное время ранил из арбалета двух человек в центральной части британской столицы.