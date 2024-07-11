  • 11 Июля, 08:57
  • BAIGENEWS

Недалеко от Лондона трех женщин застрелили из арбалета

Сегодня, 08:34
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Global Look Press/Martyn Wheatley Сегодня, 08:34
Сегодня, 08:34
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Фото: Global Look Press/Martyn Wheatley

Недалеко от Лондона - в городе Буши в графстве Хартфордшир - неизвестный открыл стрельбу из арбалета. В результате происшествия погибли три женщины, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.

По информации Daily Mail, жертвами оказались две дочери (25 и 28 лет) и жена (61 год) известного спортивного ведущего Джона Ханта. Он обнаружил их ранеными, вернувшись домой.

На место преступления были направлены три машины скорой помощи, а также службы быстрого реагирования, включая вертолеты скорой помощи. Подозреваемый в убийстве 26-летний Кайл Клиффорд скрылся с места преступления. По некоторым данным, нападавший был экс-бойфрендом одной из девушек.

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