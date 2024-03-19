Троих полицейских осудили в Алматы за применение пыток во время январских событий

В суде Алмалинского района города Алматы огласили приговор в отношении трех сотрудников полиции по фактам пыток в период "январских" событий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы.

Уголовное дело расследовано спецпрокурорами г.Алматы.

"Прокурорами доказано, что 9 января 2022 года в Управлении полиции Алмалинского района виновными полицейскими в отношении 3-х доставленных граждан применены пытки. В результате противоправных действий трем потерпевшим причинены физические страдания", - говорится в сообщении.

Приговором суда троим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с лишением их специальных званий и права работать на госслужбе, указанные лица взяты под стражу в зале суда.