Троих полицейских осудили в Алматы за применение пыток во время январских событий
Сегодня, 16:47
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Сегодня, 16:47Сегодня, 16:47
128Фото: baigenews.kz
В суде Алмалинского района города Алматы огласили приговор в отношении трех сотрудников полиции по фактам пыток в период "январских" событий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы.
Уголовное дело расследовано спецпрокурорами г.Алматы.
"Прокурорами доказано, что 9 января 2022 года в Управлении полиции Алмалинского района виновными полицейскими в отношении 3-х доставленных граждан применены пытки.
В результате противоправных действий трем потерпевшим причинены физические страдания", - говорится в сообщении.
Приговором суда троим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с лишением их специальных званий и права работать на госслужбе, указанные лица взяты под стражу в зале суда.
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