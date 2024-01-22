Троих игнорировавших прокуроров чиновников оштрафовали в ВКО

Руководители отделов ЖКХ, финансов и занятости акимата района Самар Восточно-Казахстанской области привлечены к административной ответственности за нарушение Конституционного закона "О прокуратуре", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Восточно-Казахстанской области.

Сообщается, что сотрудники надзорного органа района Самар провели анализ своевременности разработки акиматом нормативных правовых актов и установили отсутствие ряда необходимых нормативных правовых актов для реализации законных прав, свобод и интересов граждан.

По данному факту прокуроры внесли акт надзора, но руководители трёх профильных отделов проигнорировали его, за что были оштрафованы на восемь месячных расчетных показателей каждый.