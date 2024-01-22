Троих игнорировавших прокуроров чиновников оштрафовали в ВКО
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Руководители отделов ЖКХ, финансов и занятости акимата района Самар Восточно-Казахстанской области привлечены к административной ответственности за нарушение Конституционного закона "О прокуратуре", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Восточно-Казахстанской области.
Сообщается, что сотрудники надзорного органа района Самар провели анализ своевременности разработки акиматом нормативных правовых актов и установили отсутствие ряда необходимых нормативных правовых актов для реализации законных прав, свобод и интересов граждан.
По данному факту прокуроры внесли акт надзора, но руководители трёх профильных отделов проигнорировали его, за что были оштрафованы на восемь месячных расчетных показателей каждый.
"После принятия мер административного воздействия оперативно утверждены места размещения нестационарных торговых объектов, доработаны и направлены для согласования еще семь НПА", - отметили в прокуратуре.
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