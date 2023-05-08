Трогательный концерт устроили военные под окнами у ветерана в Астане

Фото: Министерство обороны РК

В Байконурском районе Астаны военнослужащие поздравили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Григорьевича Кулика с Днём Победы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Во дворе дома, где живёт фронтовик, музыканты Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил исполнили концертную программу.

Они приветствовали солдата торжественными маршами и лирическими мелодиями далёкого героического времени.



На фронт Михаил Кулик ушел в 1943 году, когда ему еще не было 18-ти. Прошел фронтовыми дорогами от Харькова до Киева, был ранен, пролежал шесть месяцев в госпитале. После возвращения в строй его отправили на Белорусский фронт.

Второе ранение получил под Витебском. После излечения участвовал в освобождении Кракова и Познани.

Долгожданная победа застала его, когда до Эльбы оставалось несколько десятков километров.



Михаил Григорьевич родом из Украины, в Казахстан приехал в 1954 году, работал в Целинтрансстрое. Участвовал в строительстве железной дороги Акмола – Павлодар, Дома советов, гостиницы "Турист", Дворца молодёжи, прокладывал проспект Победы.

Во время встречи военнослужащие высказали испытанному воину слова признательности за мужество, стойкость и невероятное трудолюбие, пожелав ему долголетия и благополучия.

Тронутый вниманием ветеран поблагодарил их за внимание и пожелал успехов в службе.