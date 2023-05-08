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Министерство обороны РК Сегодня, 18:32
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Сегодня, 18:32
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Фото: Министерство обороны РК

Трогательный концерт устроили военные под окнами у ветерана в Астане

В Байконурском районе Астаны военнослужащие поздравили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Григорьевича Кулика с Днём Победы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Во дворе дома, где живёт фронтовик, музыканты Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил исполнили концертную программу. 

Они приветствовали солдата торжественными маршами и лирическими мелодиями далёкого героического времени.
 

На фронт Михаил Кулик ушел в 1943 году, когда ему еще не было 18-ти. Прошел фронтовыми дорогами от Харькова до Киева, был ранен, пролежал шесть месяцев в госпитале. После возвращения в строй его отправили на Белорусский фронт. 

Второе ранение получил под Витебском. После излечения участвовал в освобождении Кракова и Познани. 

Долгожданная победа застала его, когда до Эльбы оставалось несколько десятков километров.
 
Михаил Григорьевич родом из Украины, в Казахстан приехал в 1954 году, работал в Целинтрансстрое. Участвовал в строительстве железной дороги Акмола – Павлодар, Дома советов, гостиницы "Турист", Дворца молодёжи, прокладывал проспект Победы. 

Во время встречи военнослужащие высказали испытанному воину слова признательности за мужество, стойкость и невероятное трудолюбие, пожелав ему долголетия и благополучия. 

Тронутый вниманием ветеран поблагодарил их за внимание и пожелал успехов в службе.

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Сегодня, 18:32
168
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