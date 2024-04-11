Трое сыновей главы политбюро ХАМАС стали жертвами израильского удара в Газе

В результате израильского авиаудара в секторе Газа погибли трое сыновей главы политбюро группировки ХАМАС Исмаила Хании. Армия обороны Израиля подтвердила эту информацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Хания сообщил в телефонном интервью телеканалу Al Jazeera, что его сыновья оставались в секторе Газа во время войны, а в среду навещали родственников на севере анклава.

Заявление Хании последовало за сообщениями связанного с ХАМАС информагентства в Газе о том, что трое сыновей — Хазем, Амир и Мухаммад Исмаил, а также двое его внуков погибли в результате удара по лагерю беженцев на западе города Газа.

В ЦАХАЛ заявили, что все убитые были членами вооруженного крыла ХАМАС.

"Самолёты ВВС Израиля нанесли удары по трем боевикам ХАМАС, которые вели террористическую деятельность в центральной части сектора Газа, — говорится в заявлении израильских военных. — ЦАХАЛ подтверждает, что трое боевиков являются сыновьями Исмаила Хании, председателя политбюро ХАМАС".

На размытых изображениях, представленных в сети, видно, как тела, лежащие среди обломков, накрыты вещами.

Это не первые члены семьи Хании, погибшие во время войны: как сообщается, еще один сын был убит в феврале, его брат и племянник были убиты в октябре, а в ноябре — внук.