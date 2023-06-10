Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды

Фото: МВД РК

Троих мужчин задержали при попытке незаконной продажи львят из зоопарка Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Мужчин задержали за пределами учреждения. Злоумышленники хотели продать двух львят за шесть миллионов тенге.

"После получения информации сотрудники криминальной полиции области при взаимодействии с департаментом криминальной полиции МВД задержали трех мужчин в возрасте 22, 37 и 44 лет при незаконной реализации львят за пределами учреждения. Изъяты вещественные доказательства: два львёнка, которых они пытались продать за шесть миллионов тенге", — сообщили в полиции.

Досудебное расследование начали по статье 339 УК РК "незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Следствие продолжается.

Фото: МВД РК