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Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды
Троих мужчин задержали при попытке незаконной продажи львят из зоопарка Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Мужчин задержали за пределами учреждения. Злоумышленники хотели продать двух львят за шесть миллионов тенге.
"После получения информации сотрудники криминальной полиции области при взаимодействии с департаментом криминальной полиции МВД задержали трех мужчин в возрасте 22, 37 и 44 лет при незаконной реализации львят за пределами учреждения. Изъяты вещественные доказательства: два львёнка, которых они пытались продать за шесть миллионов тенге", — сообщили в полиции.
Досудебное расследование начали по статье 339 УК РК "незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Следствие продолжается.
Фото: МВД РК
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