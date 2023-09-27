Трое граждан Индии попросили выдворить их из Казахстана

Железинский районный суд Павлодарской области вынес решение о выдворении троих граждан Индии, которые 5 сентября пытались незаконно пересечь государственную границу РК, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе областного суда рассказали, что иностранцы хотели попасть из Казахстана в Россию в обход установленных пунктов пропуска.

"На судебном заседании граждане Индии вину признали полностью и пояснили, что приехали в Казахстан из Объединённых Арабских Эмиратов, затем намеревались поехать в Европу. От граждан Индии поступило ходатайство о выдворении за пределы Казахстана в связи с тем, что не имеют возможности оплатить штраф", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда Павлодарской области.

Постановлением суда трое граждан Индии признаны виновными в совершении правонарушения по части второй статьи 514 Кодекса об административных правонарушениях РК "Нарушение режима Государственной границы Республики Казахстан". Им назначено взыскание в виде административного выдворения за пределы РК.

Ранее 40-летнюю жительницу города Алтай с двойным гражданством выдворили из Казахстана.

С начала этого года для более 400 лиц зарегистрирована утрата гражданства Казахстана. Основная часть – это принявшие гражданство других государств. За двойное гражданство к административной ответственности привлечено 35 лиц, из них за несообщение в установленные сроки о факте приобретения иностранного гражданства - 19, за использование казахстанского паспорта и удостоверения личности - 16.