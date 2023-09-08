Жительницу ВКО выдворили из Казахстана

40-летнюю жительницу города Алтай с двойным гражданством выдворили из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции ВКО.

Сотрудники миграционной службы установили, что она на протяжении пяти месяцев фактически является гражданкой двух государств - России и Казахстана.

"Полицейские выяснили, что в марте 2023 года женщина в Ханты-Мансийском автономном округе приобрела гражданство РФ, однако в нарушение казахстанского законодательства своевременно не уведомила органы внутренних дел или заграничные учреждения Казахстана и не прошла соответствующую процедуру по утрате казахстанского гражданства. У россиянки изъяли удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан, а также зарегистрировали утрату казахстанского гражданства", - сообщили в полиции.

Нарушительница привлечена к административной ответственности по статье 496 часть 2 КРКобАП в виде выдворения за пределы страны.

С начала этого года для более 400 лиц зарегистрирована утрата гражданства Казахстана. Основная часть – это принявшие гражданство других государств. ⠀

За двойное гражданство к административной ответственности привлечено 35 лиц, из них за несообщение в установленные сроки о факте приобретения иностранного гражданства - 19, за использование казахстанского паспорта и удостоверения личности - 16.