Жительницу ВКО выдворили из Казахстана
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40-летнюю жительницу города Алтай с двойным гражданством выдворили из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции ВКО.
Сотрудники миграционной службы установили, что она на протяжении пяти месяцев фактически является гражданкой двух государств - России и Казахстана.
"Полицейские выяснили, что в марте 2023 года женщина в Ханты-Мансийском автономном округе приобрела гражданство РФ, однако в нарушение казахстанского законодательства своевременно не уведомила органы внутренних дел или заграничные учреждения Казахстана и не прошла соответствующую процедуру по утрате казахстанского гражданства. У россиянки изъяли удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан, а также зарегистрировали утрату казахстанского гражданства", - сообщили в полиции.
Нарушительница привлечена к административной ответственности по статье 496 часть 2 КРКобАП в виде выдворения за пределы страны.
С начала этого года для более 400 лиц зарегистрирована утрата гражданства Казахстана. Основная часть – это принявшие гражданство других государств. ⠀
За двойное гражданство к административной ответственности привлечено 35 лиц, из них за несообщение в установленные сроки о факте приобретения иностранного гражданства - 19, за использование казахстанского паспорта и удостоверения личности - 16.
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