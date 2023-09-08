  • 8 Сентября, 02:11
  • BAIGENEWS
У 1,8 млн казахстанцев повысятся заработные платы
В Казахстане выросли цены на авиабилеты
Российские эксперты обсудили Послание Президента народу Казахстан
Стамбул затопило после сильного ливня
В Уральске осужден экс-глава филиала Наццентра качества дорожных активов
В ЗКО мужчина выстрелил из ружья и ранил женщину и ребёнка
Президент посетил республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области
Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Родители не разрешают детям ходить в школу в Туркестанской области
Токаеву показали передовые технологии в выращивании томатов в Алматинской области
Супружескую пару убили в Актобе
Сибирская язва в Акмолинской области: в больнице уже 14 человек
Сирены завоют 6 сентября в Астане
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Жительницу ВКО выдворили из Казахстана

Сегодня, 01:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДП ВКО Сегодня, 01:45
Сегодня, 01:45
134
Фото: ДП ВКО

40-летнюю жительницу города Алтай с двойным гражданством выдворили из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции ВКО.

Сотрудники миграционной службы установили, что она на протяжении пяти месяцев фактически является гражданкой двух государств - России и Казахстана.

"Полицейские выяснили, что в марте 2023 года женщина в Ханты-Мансийском автономном округе приобрела гражданство РФ, однако в нарушение казахстанского законодательства своевременно не уведомила органы внутренних дел или заграничные учреждения Казахстана и не прошла соответствующую процедуру по утрате казахстанского гражданства. У россиянки изъяли удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан, а также зарегистрировали утрату казахстанского гражданства", - сообщили в полиции.

Нарушительница привлечена к административной ответственности по статье 496 часть 2 КРКобАП в виде выдворения за пределы страны.

С начала этого года для более 400 лиц зарегистрирована утрата гражданства Казахстана. Основная часть – это принявшие гражданство других государств. ⠀

За двойное гражданство к административной ответственности привлечено 35 лиц, из них за несообщение в установленные сроки о факте приобретения иностранного гражданства - 19, за использование казахстанского паспорта и удостоверения личности - 16.

Самое читаемое

Наверх