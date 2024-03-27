Три смертельных случая: в Казахстане растёт заболеваемость коклюшем

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, сообщил о всплеске заболеваемости коклюшной инфекцией: показатель заболеваемости составил 2,2 на 100 тысяч населения. За весь 2023 год выявили 421 случай коклюша, а с января по март 2024 года – уже 442 случая, что стало абсолютным рекордом последних лет, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Все случаи коклюша зарегистрированы среди детей до 14 лет, из них 90% или 398 - дети до пяти лет.

КСЭК на запрос нашей редакции сообщил, что в текущем году от коклюша умерли три человека. Все три – непривитые против коклюша дети. Стоит отметить, что за последние пять лет в стране не было зарегистрировано ни одного случая летального исхода.

В 89,1% (394 случаях) заболели непривитые дети. Наиболее распространённые причины отказа заболевших от вакцинации – добровольный отказ, медицинские противопоказания, не достижение прививочного возраста.

"В республике, как и во многих других странах мира, количество отказов от вакцинации в целом растёт с каждым годом. Основными причинами отказов от получения прививок, включая против коклюша, являются личные убеждения (58%) и религиозные причины (22%), 14% отказываются из-за недоверия к вакцинам, 6% - на основании негативной информации в сети интернет", - уточнили в КСЭК.

Вакцинация против коклюша в Казахстане проводится детям в возрасте двух, трёх, четырёх месяцев. Ревакцинация предусмотрена в возрасте 18 месяцев и 6 лет. Вакцина против коклюша ставится одновременно с другими комбинированными вакцинами против дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В и гемофильной инфекции типа В.

Мы поинтересовались у Минздрава, не будут ли на примере кори проводить дополнительную вакцинацию населения против коклюша. В КСЭК ответили, что пока не планируют ревакцинацию взрослого населения против коклюша.

Анализ на коклюш можно сдать в специальных лабораториях Национального центра экспертизы. Таковых по республике 192 лаборатории. В том числе 19 областных, 23 городских и 150 районных.

Ранее редакция публиковала материал о коклюше, способах защиты от него, лечении и последствиях.