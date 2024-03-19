Отёк мозга и задержка развития: столичный врач предупредила казахстанцев о заразной болезни

Сейчас в Казахстане на спад пошла заболеваемость корью, а коклюш, наоборот, стал встречаться всё чаще, отмечают врачи. Рост заболеваемости коклюшем связан со снижением уровня иммунитета у ранее вакцинированных и с отказом от вакцинации. Об этом в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказала педиатр столичной поликлиники №4 Камила Дубовцева.

Что такое коклюш?

Коклюш – это высоко заразное острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Bordetella pertussis и передающееся воздушно-капельным путём от заражённого человека. В древности коклюш называли "стодневным кашлем" ввиду его большой продолжительности. При коклюше происходит поражение слизистой гортани, трахеи и бронхов. Инфекция очень заразна и при близких контактах с больными вызывает заболевание в более чем 80% случаев. Как правило, чаще всего поражает детей и подростков, но также встречается у взрослых. При этом, по словам врача, пожилые люди переносят её крайне тяжело. Именно подростки и взрослые являются источником инфекции для невакцинированных детей младше одного года и младшего возраста.

Как отметила Камила Дубовцева, отличительной особенностью коклюша является характерный приступообразный кашель примерно с 10-14 дня болезни. Короткие кашлевые толчки происходят в течение одного выдоха, за которым следует интенсивный и внезапный вдох, сопровождаемый свистящим звуком.

"Если однажды услышать такой кашель, то забыть его вряд ли получится. Ребёнок занимает вынужденное положение тела, его лицо краснеет или синеет, глаза слезятся и "наливаются кровью", язык высовывается наружу до предела, а кончик языка загибается кверху. Из-за сильного кашля происходит надрыв уздечки языка с образованием на ней язвочки, что является характерным для коклюша симптомом. Приступ кашля заканчивается рвотой и отхождением вязкой, густой и стекловидной мокроты", - рассказала педиатр.

По словам Дубовцевой, коклюш, как правило, могут заподозрить специалисты, к которым обращаются пациенты в случае длительного кашля: педиатр, взрослый и детский инфекционист, врач общей практики, врачи скорой медицинской помощи, иногда детские неврологи и фтизиатры.

Коклюш начинается как обычное ОРВИ: чихание, слезотечение, симптомы острого ринита, слабость, иногда температура, сухой лающий навязчивый кашель ночью, который постепенно становится круглосуточным – именно поэтому коклюш не всегда можно вовремя диагностировать. Затем кашель становится упорным, прогрессирует, несмотря на проводимое лечение. Обильная вязкая слизь может выделяться или идти пузырями из носа во время кашлевых толчков или после них. Кашель сопровождается рвотой. Набухают вены лица, шеи и головы, лицо и веки отекают, кожные покровы бледнеют, а на лице и конъюнктиве могут появиться точечные кровоизлияния. У младенцев на фоне упорного кашля возникают приступы апноэ (остановки дыхания), которые вызывают кислородное голодание головного мозга. Любое раздражение в виде света или звука может вызвать у грудничков приступ тяжелого судорожного кашля

Как лечить?

Сразу же при подозрении на коклюш показано амбулаторное лечение. Необходимо организовать щадящий режим с уменьшением психоэмоциональных и физических нагрузок. Обеспечить в помещении свежий, чистый, влажный и прохладный воздух. Если родители замечают, что обычные способы лечения ОРВИ и кашля у ребёнка неэффективны, необходимо вызвать скорую помощь или в ближайшие 12-24 часов показать ребёнка врачу.

Коклюш лечится антибиотиком, в крайних случаях при необходимости используются противосудорожные и противокашлевые препараты. При появлении признаков опасности, бактериальных осложнений дыхательной системы, при среднетяжёлых и тяжёлых формах заболевания, при возникновении коклюша у детей до одного года, детей из закрытых учреждений и невозможности организовать соответствующий уход и лечение ребёнка на дому болеющий госпитализируется в стационар.

Последствия коклюша

Чаще всего осложнения, связанные с коклюшем, развиваются у детей до одного года жизни. К осложнениям коклюша относятся: конъюнктивальные и внутримозговые кровоизлияния, внутримозговой отёк, постгипоксическая энцефалопатия. Последние три могут стать причиной задержки умственного, моторного и психоречевого развития, спастического паралича, судорожного синдрома, неврозов, энуреза или других неврологических расстройств. Также коклюш может спровоцировать образование грыжи и выпадение прямой кишки, снижение массы тела, асфиксию у младенцев, средний отит, пневмонию, хронические бронхолегочные заболевания. Таких детей необходимо госпитализировать. Факторами риска осложненного течения заболевания являются недоношенность и хронические болезни.

Раньше о коклюше говорили реже. Возникает резонный вопрос, почему сейчас чаще стали о нём говорить. Камила Дубовцева отметила, что коклюш эндемичен во всём мире, и цикличность заболевания происходит в среднем каждые 3-5 лет.

"Рост заболеваемости коклюшем в мире и Казахстане, в частности, связан со снижением уровня иммунитета у ранее вакцинированных и с массовым отказом от вакцинации. По данным англоязычных медицинских источников, иммунитет после перенесённого коклюша длится около 20 лет. Однако, перенесённая болезнь не является гарантом пожизненного иммунитета. Но при повторном заражении вакцинированные люди переносят болезнь намного легче, чем не вакцинированные, а порой она остаётся незамеченной", - сказала врач.

Она добавила, что наиболее подвержены заболеванию с тяжелым течением и осложнениями именно не привитые дети первого года жизни, также чаще остальных болеют не привитые дети до 5-7 лет. Чаще всего умирают от этой коварной инфекции дети младше одного года.

Как уберечь детей от коклюша?

Единственным способом защитить ребёнка от тяжёлого течения заболевания и осложнений, по словам педиатра, является вакцинация. Иммунизация детей против коклюша проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок в возрасте 2, 3, 4, 18 месяцев и 6 лет.

"В Казахстане активная иммунизация против коклюша проводится многокомпонентными комплексными вакцинами Гексаксим и Пентаксим и вакциной Бустрикс, в которых противококлюшным бесклеточным компонентом является АбКДС. Стоит отметить, что все вакцины рекомендованы ВОЗ и проверены Комитетом медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК", - отметила Дубовцева.

Стоит отметить, что вакцинация детей в Казахстане проводится бесплатно в рамках ГОБМП, в то время как в европейских, некоторых азиатских и американских странах прививки ставятся детям платно. Однако, к сожалению, не все это понимают и ценят.

Кроме того, не стоит забывать о таких мерах предосторожности, как изоляция. При коклюше необходима обязательная изоляция больного на 25 дней от начала заболевания. Если ребёнок до 7 лет контактировал с заболевшим, то его необходимо поместить на 14-дневный карантин.

Если коклюшем заболел ребёнок, посещающий детский сад, то вся группа автоматически помещается на карантин. Это означает, что в неё временно не будут принимать новых детей, а также из неё не переведут детей в другие группы. Также группа не будет участвовать в общих мероприятиях, а на занятия и прогулки будет выходить по индивидуальному расписанию.