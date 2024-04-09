Три района в СКО и Петропавловск находятся под угрозой подтопления
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Заместитель акима Северо-Казахстанской области Канат Дузелбаев сообщил, что наполняемость Сергеевского водохранилища сейчас составляет 182%, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По словам замакима, заторов по пойме реки Есиль не наблюдается. Перелив на водохранилище составляет 425 сантиметров. Это создаёт угрозу подтопления трём районам и Петропавловску. Паводковая ситуация находится в режиме постоянного мониторинга, утверждает Дузелбаев.
Покрытие снегом составляет до 30%. Сохраняется угроза подтопления 219 населенных пунктов.
Подтопленными остаются 13 домов из 40, а также 111 придомовых территорий. Эвакуировано 286 человек, возвращены домой 44 человека.
На дорогах зарегистрировано 59 переливов, 19 действующих. Вскрыто 7 участков дорожного полотна на дорогах районного и республиканского значения. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
"Проводится работа по откачке воды. Очищено 181 километров арыков, расширено и углублено 105,7 километров каналов, заготовлено 80 тысяч штук мешкотары, уложено 41 тысяч штук. Идёт укрепление защитных обвалований вокруг Петропавловска и населённых пунктов Кызылжарского района", - сказал заместитель акима.
В этих работах задействовано 1874 личного состава и 1154 волонтёра, 286 единиц техники, 146 мотопомп и 20 плавательных средств.
Кроме того, в регион прибыли 177 сотрудников МЧС РК, 27 единиц техники, 10 единиц плавсредств и 48 единиц мотопомп из Туркестанской, Карагандинской и Павлодарской областей. Дополнительно прибыло 313 военнослужащих Министерства обороны.
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