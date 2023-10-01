Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
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На полигоне в Жамбылской области три офицера Национальной гвардии получили ранения. Информацию подтвердили в пресс-службе Нацгвардии РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
"25 сентября в соответствии с планом боевой подготовки на учебном полигоне "Айша-Биби" с военнослужащими воинской части Национальной гвардии проводились учебные стрельбы.В результате нарушения мер безопасности три офицера получили лёгкие ранения ног", — сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК.
Военнослужащие госпитализированы в лечебное учреждение Тараза. Их состояние удовлетворительное, жизненно важные органы не задеты.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
В Мангистауской области солдат срочной службы скончался из-за полученных ранений в результате взрыва неизвестного вещества. Трагедия произошла 30 сентября во время проведения работ в Актауском гарнизоне на учебном полигоне "Оймаша".
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