Срочник погиб после хлопка неизвестного вещества в Мангистау

Военнослужащий скончался из-за полученных ранений в результате взрыва неизвестного вещества в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

Аскара Арашбая призвали прошлой осенью из Туркестанской области. Сегодня родным сообщили о его смерти.

В пресс-службе Сухопутных войск ВС РК подтвердили факт гибели военнослужащего срочной службы. Инцидент произошел 30 сентября во время проведения работ в Актауском гарнизоне на учебном полигоне "Оймаша".

"Произошел хлопок неизвестного вещества. Один военнослужащий получил травмы различной степени тяжести. На место события экстренно прибыла бригада скорой помощи. Несмотря на усилия медицинских работников, военнослужащий скончался по дороге в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Военно-следственными органами начата досудебная проверка. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", — сообщили в ведомстве.

На место происшествия направлена комиссия во главе с командующим войсками регионального командования "Запад" генерал-майором Д. Оспановым.

Руководство Сухопутных войск Вооруженных Сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Напомним, о произошедшей трагедии рассказали родные погибшего.