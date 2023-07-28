Три года тюрьмы получила астанчанка за подделку чеков Qiwi

Фото: astanatv.kz

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор мужчине, обманувшему восьмерых человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

На процессе гособвинитель сообщил, что подсудимый просил потерпевших выкупить его сотовый телефон из разных ломбардов за денежное вознаграждение. После выкупа телефона, он оформлял заявку для перевода денежных средств на банковские счета потерпевших в мобильном приложении Qiwi. Показав им квитанции, он скрывался с места преступления, при этом зная, что через некоторое время заявка будет отклонена из-за недостаточности средств на его счету.

Таким образом астанчанин "заработал" 625 тысяч тенге.

Судья посчитал, что вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, копиями квитанций, фотографий и другими материалами уголовного дела.

Мужчина полностью возместил материальный ущерб семи потерпевшим. Это послужило смягчающим обстоятельством, как и наличие малолетнего ребёнка. А вот рецидив служитель Фемиды расценил как отягчающее обстоятельство.

"Приговором суда М. признан виновным по факту совершения мошенничества и осуждён к трём годам лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении пресс-службы Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны.