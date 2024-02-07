Три десятка африканских нелегалов задержали в Алматы
Сегодня, 14:52
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Сегодня, 14:52Сегодня, 14:52
138Фото: polisia.kz
28 нелегалов из стран африканского континента выявила миграционная служба Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мигранты обнаружены на различных объектах города.
"В результате 16 иностранцев, не имевших документы личности, водворены в приемник-распределитель ДП, еще по 8 гражданам стран Африканского континента решается вопрос о принудительной депортации из Казахстана", - про информировал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.
Кроме того, проводятся установочные мероприятия на предмет выявления других нарушений законодательства РК в сфере миграции населения.
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