Три десятка африканских нелегалов задержали в Алматы

28 нелегалов из стран африканского континента выявила миграционная служба Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мигранты обнаружены на различных объектах города.

"В результате 16 иностранцев, не имевших документы личности, водворены в приемник-распределитель ДП, еще по 8 гражданам стран Африканского континента решается вопрос о принудительной депортации из Казахстана", - про информировал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

Кроме того, проводятся установочные мероприятия на предмет выявления других нарушений законодательства РК в сфере миграции населения.