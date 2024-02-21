Трещит по швам? Знаменитый японский мост в Семее начали проверять на дефекты

В Семее приступили к обследованию гребенчатых швов подвесного моста через реку Иртыш. Городской отдел автодорог пригласил для этой цели специалистов-мостовиков из Алматы. В ближайшие дни на переправе произведут замеры и возьмут анализы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Столбики термометров в Семее опускаются до -40 градусов. Морозы уже неделю испытывают на прочность как жителей, так и инфраструктуру города. В первые морозные дни на подвесном мосту разошлись оба гребенчатых деформационных шва со стороны правого и левого берегов Иртыша.

По данным городского отдела транспорта и автомобильных дорог, это нормальное явление. Раскрытие шва происходит при колебании температуры воздуха.

"Ночью температура опускается до - 40 градусов. Разрывов основного полотна длиной 750 метров и видимых повреждений конструкций моста не обнаружено. Никакой угрозы обрушения моста нет", - пояснил и.о. руководителя отдела транспорта и автомобильных дорог г. Семей Адилбек Увасилов.

Тем не менее, по инициативе ведомства в Семей прибыли сотрудники алматинских организаций, специализирующихся на конструкциях мостов. Больше шести человек, среди которых сотрудники Государственного научно-исследовательского и проектного института (КазНИИСА), 20 февраля принялись за обследование.

"Мы не знаем, сколько времени нам потребуется, но пока не закончим, не уедем. Ориентировочно два или три дня. Сейчас совместно с коллегами решаем по времени", - сказал приглашённый специалист, который пожелал не представляться.

Мостовики соберут данные по деформационным швам, сделают замеры, возьмут пробы материалов и отправят их в лабораторию в Алматы. Окончательный вердикт по состоянию этих элементов переправы будут известны позже.

"Мы собираем данные, анализом будут заниматься эксперты" - уточнил специалист-мостовик.

"Вчера начали осмотр. Сегодня идёт сбор данных. Сделают анализы и выдадут нам отчёт. Прямо сейчас никто ничего не скажет. Но визуальное обследование даёт нам понять, что швы разошлись из-за морозов. Пока про дефекты никто не говорит. Все балки в норме", - рассказал корреспонденту BaigeNews Адилбек Увасилов, приехавший на место осмотра вместе с гостями.

Гребенчатый деформационный шов необходим для предотвращения деформаций между пролётами моста при растяжении и изгибе. Те гребни-модули, которые отдалились друг от друга из-за морозов, были изготовлены в Казахстане из редких металлов специально для единственной в стране подвесной переправы.

В общественном совете области Абай также обеспокоены состоянием подвесной переправы и считают, что мост нужно обследовать полностью, причём с использованием промышленного оборудования.

"Мост – это сложная конструкция, состоящая из разных материалов по составу и плотности. Гребенчатые швы как раз предназначены для того, чтобы нивелировать изменения плотности материалов от температурных изменений. То, что швы так разошлись и обеспокоили весь город - сигнал для более серьёзного обследования всей конструкции моста. Для этого нужно использовать георадар. Он поможет узнать, был ли подмыв пилонов, усадка или вспучивание почвы. Нужно обследовать дно", - считают в областном общественном совете.

Согласно Комплексному плану развития области Абай до 2027 года государство намерено выделить деньги на реконструкцию подвесного моста через реку Иртыш. Ориентировочно это 5 миллиардов тенге.

За 23 года эксплуатации переправа, спроектированная и построенная японцами, потеряла многие свои показатели. Детали заржавели, а асфальт с южно-американскими добавками, который подрядчики уложили в 2000-м году, так никто и не смог повторить. Отечественный битум уже второй десяток лет показывает свою несовместимость с металлической основой.

В Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай отметили, что если в ходе обследования обнаружится неисправность деформационных швов, то эти данные тоже войдут в план реконструкции.

Напомним, 16 февраля семейчане обратили внимание на щели между пролётами подвесного моста в результате расширения звеньев шва. В результате обследования выяснилось, что раскрытие швов составило около 70 мм на опоре №1 и 60 мм на опоре №10. Состояние опор моста находится в удовлетворительном состоянии.

Фото: Альбина Халел.