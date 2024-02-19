Следить за состоянием разошедшегося по швам моста пообещали в Семее

Жители Семея взволнованы появлением зазоров на мосту через реку Иртыш. В акимате заверили, что угрозы обрушения конструкции - нет, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По информации Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Семея, сотрудники провели визуальные осмотры деформационных швов и видимых конструкций опор подвесного моста через реку Иртыш.

Они отметили, что зазоры около 70 миллиметров на опоре №1 и 60 миллиметров на опоре №10 между гребнями деформационных швов были образованы из-за понижения температуры воздуха до минус 29 градусов.

"Состояние опор моста оценивается как удовлетворительное. Угрозы обрушения моста не выявлено. Специалистами будет осуществляться круглосуточное наблюдение за мостом при пониженных температурах", - сообщили в ведомстве.

Отметим, ранее в различных пабликах Семея и области Абай распространились фото и видео с образовавшихся зазоров на мосту.