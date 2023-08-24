Тренерам спортшколы в Уральске не выплатили гонорары
Сегодня, 12:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:29Сегодня, 12:29
164Фото: Baigenews.kz
Более 8 миллионов тенге недополучили тренеры спортивной школы Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Уральска.
"Надзорный орган выявил нарушение трудового законодательства — 24 работника не получили доплаты к зарплате. В общей сложности им должны 8,7 миллионов тенге. Доплата предусматривалась за результативные работы по подготовке чемпионов и призёров спортивных соревнований", - говорится в сообщении.
Нарушения были выявлены в ходе анализа деятельности областной детско-юношеской спортшколы ассоциации боевых искусств.
Прокуратура направила руководству облспорта и управлению инспекции труда представление об устранении нарушений. Позже работникам спортивной школы всё же компенсировали причитающие выплаты.
Самое читаемое
- Самый высокий боксёр в мире помогает родному селу в Абайской области воспитывать молодёжь
- Видео с танцующими военнослужащими Нацгвардии обсуждают в Сети
- Разврат в кустах и дворы вместо туалетов: алматинцы просят остановить ночной беспредел
- Смерть 11 человек на реке Сырдарья: спасатели ищут двух детей
- Стали известны подробности гибели 11 человек на Сырдарье