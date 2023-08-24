Тренерам спортшколы в Уральске не выплатили гонорары

Более 8 миллионов тенге недополучили тренеры спортивной школы Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Уральска.

"Надзорный орган выявил нарушение трудового законодательства — 24 работника не получили доплаты к зарплате. В общей сложности им должны 8,7 миллионов тенге. Доплата предусматривалась за результативные работы по подготовке чемпионов и призёров спортивных соревнований", - говорится в сообщении.

Нарушения были выявлены в ходе анализа деятельности областной детско-юношеской спортшколы ассоциации боевых искусств.

Прокуратура направила руководству облспорта и управлению инспекции труда представление об устранении нарушений. Позже работникам спортивной школы всё же компенсировали причитающие выплаты.