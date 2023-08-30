Требует ремонта: почему главные символы Павлодара находятся в плачевном состоянии?

У Павлодара есть несколько символов, по которым можно с легкостью сказать, что это тот самый промышленный город на Иртыше. Таких достопримечательностей, в городе немного, но каждая из них имеет большое значение для архитектуры. Однако не все объекты, сегодня находятся в приглядном виде, а некоторые и вовсе уже пора сносить, считают местные жители. Корреспондент BaigeNews.kz прогулялся по Павлодару и оценил состояние достопримечательностей.

Павлодарский Биг-Бен

Одна из самых важных достопримечательностей для Павлодара – часы, установленные на здании Главпочтамта. В народе их прозвали павлодарским Биг-Беном. Презентовали здание в ноябре 1982 года и, по словам историков, строители для места возведения взяли нулевой километр Павлодара. То есть именно эта начальная точка города. Объект возводили для Главпочтамта. Посылками и письмами здесь занимаются по сей день.

Часы, установленные на башне здания, стали местом встреч горожан и настоящим символов. Его даже размещали на почтовых марках. С советских времен объект заметно преобразился, но не узнать его все равно невозможно.

В случаях, когда часы останавливаются, это становится моментально обсуждением среди населения. Да и не заметить проблем на циферблате сложно. Расположены они в самом центре города, на довольно открытой территории и обращают внимание на них практически все. Стоит отметить, проблемы с работой часов не частое явление. Впрочем, само здание после ремонта и на данный момент нуждается разве что в косметическом преобразовании.

Первое, что видят

Первое, что видят гости Павлодара, приезжая по железной дороге, часы, установленные на привокзальной площади. Если посещать город нечасто, то можно предположить, что часы просто сломались. Однако местные жители с уверенностью могут сказать, что эта достопримечательность известна в первую очередь тем, что на циферблате многие годы не могут наладить работу стрелок часов. Показывают на каждой из трех сторон они разное время, да и не всегда точное.

В акимате города Павлодара рассказали, подрядчик, обслуживающий часы на привокзальной площади, постоянно проводит оценку рабочего состояния механизма.

"Помимо текущего ремонта и содержания часов, для решения проблемы неоднократных поломок и неисправностей в работе, в настоящее время подрядной организацией ТОО "KVANTeL" выполнена модернизация блока управления и механизма часов. Данные работы позволят работать часам без перебоев, в случае отключения питания, часы после подачи электроэнергии будут корректироваться автоматически. В том числе проводится работа по окончательной корректировке импульсов часовой станции и восстановлению декоративной имитации механического хода часов", - ответили в отделе ЖКХ города Павлодара.

Ремонт часов, сообщили павлодарские коммунальщики, намерены провести в сентябре. Затянули с очередным ремонтом из-за отсутствия электроники и необходимых комплектующих элементов механизма в Казахстане.

К слову, сейчас часы, по "доброй" традиции Павлодара, показывают все также разное время на каждом из трех циферблатов.

"Двери" города

Говоря о часах не привокзальной площади, стоит упомянуть и о самом железнодорожном вокзале. Его состояние, особенно внутри, местами напоминает прошлое. Визитной карточкой, конечно, вокзал не назовешь. Сейчас здание нуждается в ремонте. Без внимания чиновников в этом году помещение вокзала не осталось. Приняли все же решение провести капитальный ремонт.

"В рамках капитального ремонта планируется замена фасадного облицовочного материала, наружных дверных проемов, утепление стен, расширение входной группы здания, замена оконных проемов, устройство витражей, замена систем и оборудования внутренних инженерных сетей отопления, водоснабжения, канализации, электроосвещения, сетей связи, установка 2-х пассажирских лифтов, модернизация системы вентиляции, реновация кассового отделения, зоны ожидания, фуд-корт зоны, детской зоны за счет внутренних отделочных работ и других видов работ", - ответили в отделе ЖКХ города Павлодара.

На данный момент, по информации чиновников, ремонт ведут внутри здания на втором этаже, в административно-бытовых помещениях. Завершить намерены до конца 2023 года.

"Чертово" колесо

Для павлодарцев излюбленным местом отдыха многие десятилетия был Горсад. Парк, в котором самым главным всегда были аттракционы. На сегодняшний день их здесь девять, которые относятся к отделу культуры. Также в летний период устанавливают объекты развлечения и частные организации, но именно те самые карусели, построенные много лет назад, притягивают сюда.

Блеска в Горсаде уже не встретить, хотя при должной модернизации, а в некоторых случаях и замене аттракционов, павлодарский Горсад мог бы и сегодня считаться одним из самых важных мест отдыха, причем не только для детей, но и для взрослых.

"При вводе в эксплуатацию ежегодно проводится межсезонное техническое обслуживание аттракционов, а также их испытательные работы под нагрузкой. По окончании подготовительных работ комиссией составляется, и подписываются протокол испытания аттракциона и акты его пуска в эксплуатацию. С операторами аттракциона проводится инструктаж на рабочем месте по безопасному обслуживанию и безопасности посетителей. Осуществляется допуск посетителей на аттракцион в соответствии с правилами его пользования", - сообщили в отделе культуры и развития языков города Павлодара.

В списке аттракционов, которые относятся к акимату, есть "Ромашка", "Цепочка", "Солнышко", "Юнга", "Веселые горки", "Вертолеты", и самое важное "Колесо обозрения", которое местные жители называют чертовым. Причем, несколько десятков лет назад такое название пришло к нему из-за высоты, на которую поднимаются посетители, а сейчас же к этому добавилось и техническое состояние аттракциона. На высоте испытать можно настоящий выброс адреналина от малейшего скрипа.

"В 2023 году на текущий ремонт и обслуживание аттракционов из бюджета было выделено 13 миллионов тенге. Доход от продажи билетов составил в 2021 году 7 миллионов 693 тысячи тенге, в 2022 году 11 миллионов 316 тысяч тенге", - добавили в отделе культуры.

Замену аттракционов на новые чиновники всерьез не обсуждали. Несколько лет назад поднимали тему установки нового колеса обозрения, при этом проект предусматривали разместить не в Горсаде, а на центральной набережной. Даже заявляли о готовности инвестора, но все так и осталось на словах.

Купол, как достопримечательность

В павлодарском Горсаде несколько лет назад часть земли отдали под строительство аквапарка. Горожане разделились во мнении. Некоторые посчитали, что отрывать часть земли парка под застройку нельзя, другие напротив, были рады, что в центре города появится аквапарк.

Однако с момента обсуждения и старта строительства прошло несколько лет, и на сегодня достопримечательностью в центре города стал обычный купол. Именно под ним должен быть аквапарк. Пока на деле есть лишь недостроенное здание и о сроках реализации проекта ничего конкретного неизвестно. Рабочие здесь есть и что-то все же делают. Однако эта достопримечательность, пусть и коммерческая, известна лишь тем, что ее не могут достроить.

Каскад фонтанов

О том, что центральная набережная Павлодара чуть ли не самая главная достопримечательность города известно многим казахстанцам. И за последние два года ее заметно преобразили. Однако проблему фонтанов, которые здесь являются центром композиции, так и не решили. Специалистом быть не нужно, чтобы визуально сделать заключение - требуется ремонт.

Фонтаны на центральной набережной тянутся от улицы Сатпаева, затем их прерывает улица Астана. Завершается все это каскадным фонтаном на спуске к пляжу. Последний фонтан, каскадный работает редко. Гранит, из которого он сделан, разваливается, здесь видны потеки ржавчины. На верхнем ярусе набережной, фонтаны практически в таком же состоянии, нужен ремонт чаш, и внешней отделки.

Фото: Артем Клеван.