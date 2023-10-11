Требует к себе внимания и совершенствование деятельности НОК - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал меры, которые необходимо принять в самое ближайшее время для того, чтобы улучшить показатели казахстанских сборных на различных соревнованиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Поздравив отечественную сборную на Азиаде, Глава государства остановился на конкретных мерах, которые необходимо принять в самое ближайшее время.

В первую очередь, по его словам, необходимо кардинально повысить отдачу от средств, выделяемых на спорт высших достижений. Требуется прекратить практику распыления ресурсов, сфокусировавшись на конкретных видах спорта в соответствии со спецификой регионов. Кроме того, следует пересмотреть модель финансирования отрасли, сделав основной акцент на развитие массового спорта и физической культуры.

Следующим приоритетом было названо улучшение качества управления в спортивной сфере.