Требования к новому Налоговому кодексу жесткие – Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заявил, что требования к новому Налоговому кодексу жесткие. Он отметил, что представленные ранее подходы по его разработке подвергались заслуженной критике, передаёт BaigeNews.kz.

"Разрабатывается новый Налоговый кодекс. Требования к нему очень жесткие. Представленные ранее подходы подвергались заслуженной критике. Со стороны общества и бизнеса от этого документа большие ожидания. Главное, он должен быть прозрачным, простым для понимания и сбалансированным. В то же время, разработка кодекса затянулась.В этой связи надо оперативно завершить эту работу. По итогам 2023 года количество обращений и жалоб от населения по вопросам налогового и таможенного администрирования составило почти 226 тысяч", - сказал Бектенов.

По его словам, в основном жалобы поступают на действия и бездействие органов государственных доходов, задержку возврата НДС, признание сделок недействительными и т.д.

Премьер-министр считает, что в новом кодексе необходимо учесть указанные моменты, сместить акценты на сервисную модель администрирования.

Бектенов также указал на необходимость оптимизации налоговых льгот.

"В текущем году уже стартовал третий этап декларирования. Он касается порядка четырех млн физических лиц. На четвертом этапе со следующего года декларацию о доходах представят все оставшиеся категории граждан. Всего планируется сдача декларации о доходах порядка 13 миллионами граждан. Всеобщее декларирование создаст эффективную систему контроля доходов и имущества. Это также позволит снизить коррупционные проявления и увеличить дополнительные поступления в бюджет. Министерству финансов следует активно проводить разъяснительную работу среди населения, обеспечить бесперебойную работу информационных систем. Проводится работа по цифровизации таможенного администрирования. Первые результаты показало внедрение Системы электронной очереди на границе. Это позволило снизить очереди автотранспорта на границе", - сказал Бектенов.

Бектенов считает, что процессы налогового и таможенного администрирования должны быть полностью оцифрованы. По его мнению, это упростит администрирование, расширит налогооблагаемую базу.

Премьер-министр также указал на то, что в 2023 году бизнесу был возвращен НДС, при этом около 600 млрд тенге были недополучены субъектами бизнеса.

В этой связи он поручил министерству финансов вернуть бизнесу подтвержденные суммы НДС, а также принять меры по упрощению процедуры возврата НДС.

Также Олжас Бектенов поручил проработать механизмы, когда суммы возмещенного НДС реинвестируются бизнесом в модернизацию и расширение своей деятельности.

Министерству нацэкономики было поручено внедрить механизм обязательного мониторинга применения налоговых льгот, а также установить встречные обязательства бизнеса.

Министерству финансов совместно с министерством цифровизации было поручено до конца года сформировать новую информационную архитектуру