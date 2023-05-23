"Травят животных" - жители Атырау заявили о массовом убийстве собак и кошек

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В Сети появилось обращение жителей город Атырау - они сообщают, что в городе начали травить животных, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас крик души! Каждый божий день убивают мирных собак, по одной собаке мучительно и страшно умирают. Что нам делать подскажите? Наша доблестная полиция начинает работать, только если случаи резонансные, в остальных случаях наши заявления оставляют без рассмотрения. Экспертиза даже не принимает отравленное мясо, которое нашёл наш волонтёр. Футболят то туда, то сюда", - заявили неравнодушные горожане.

По их словам, так называемая "зачистка" от животных проводится по адресу Муканова и Азаттык. Травят собак и кошек по ночам, считают обратившиеся.

В полиции отреагировали на публикацию в Instagram.