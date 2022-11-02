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Травля ребёнка в школе: чиновники от образования сделали заявление
В отделе образования Аксу прокомментировали инцидент с травлей школьницы администрацией учреждения, передаёт BaigeNews.kz.
"По школе Енбек отдел образования сообщает: действительно факт имел место. В отделе образования обращение матери рассмотрено. За проступок директор школы наказана в дисциплинарном порядке. Ей объявлен выговор. Также приказом директора школы классному руководителю и преподавателю физической культуры объявлено замечание. Руководителем отдела образования Аксу и преподавателем физкультуры принесены извинения ученице за допущенные нарушения в её адрес", - сообщили чиновники.
Специалисты отдела образования провели мониторинг выполнения госстандарта и воспитательной работы в школе. Прошла встреча директора и уполномоченного представителя по Павлодарской области по правам ребёнка, где подняли вопросы неукоснительного выполнения прав несовершеннолетних. Даны рекомендации о не допущении впредь подобных ситуаций.
Напомним, жительница Павлодарской области пожаловалась на то, что её дочь, ученицу восьмого класса, "травит" администрация школы. Женщина обратилась к министру просвещения РК за помощью.
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