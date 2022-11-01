Мать восьмиклассницы пожаловалась Аймагамбетову на травлю дочери в школе

Фото: pixabay.com

Жительница Павлодарской области пожаловалась на то, что её дочь, ученицу восьмого класса, "травит" администрация школы. Женщина обратилась к министру просвещения РК Асхата Аймагамбетова на портале "Открытый диалог", передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет родительница школьницы, семья живёт в селе Енбек в Павлодарской области. По её словам, вначале октября произошёл конфликт между учителем физической культуры и её дочерью, ученицей восьмого класса. Учитель обвинила девочку в том, что она нецензурно выражалась. Инцидент дошёл до директора, девочку отчитали на педкомиссии.

"После школы ребёнок пришёл подавленный и расстроенный, когда я начала расспрашивать, она сказала что директор и учителя кричали, и обвиняли её в том, что она не совершала. Я все эти дни переживаю за жизнь и здоровье своего ребёнка. 10 октября директор вызвала меня в школу, я прождала её около трёх часов. Оказывается, она в это время собрала педколлектив и там обсуждала поведение моей дочери. Многие педагоги даже не знали, что произошло, а директор им сообщила, и при этом сказала, что моя дочь ведёт аморальный образ жизни. (...) Она потребовала, чтобы я забрала из школы СШ Енбек документы моих детей, и дала срок одну неделю", - написала женщина.

Мама девочки и директор школы не пришли к единому мнению, и родительница обратилась в департамент по защите и охране прав детей и в отдел образования.

"Руководитель отдела образования 11 октября пригласил меня и директора. Но в ходе разбирательства не доказано было, что моя дочь выражалась нецензурно в адрес учителя. Учитель физической культуры сказала, что ошиблась. Но и там я не добилась справедливости так как директор школы требовала, чтобы я забрала документы детей, и при этом угрожала мне, что лишит родительских прав, что для этого у неё есть связи то есть "крыша", и что я ничего не добьюсь", пишет мама девочки.

В приёмой министра сообщили, что приняли обращение в работу.