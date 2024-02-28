Трассы закрыты в двух областях Казахстана из-за непогоды
Сегодня, 16:28
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Сегодня, 16:28Сегодня, 16:28
108Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Из-за метели, ограничения видимости и в связи с проведением взрывных работ закрыто движение транспорта на двух дорогах республиканского значения в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
В Восточно-Казахстанской области ограничен проезд по трассе "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" - участок от села Северное до Серебрянска.
В Жамбылской области закрыт отрезок протяжённостью 79 километров на трассе "Алматы-Ташкент-Термез" - между сёлами Кенен и Кайнар.
На дорогах республиканского значения задействовано 743 единиц техники и 1 643 человек.
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