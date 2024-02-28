Трассы закрыты в двух областях Казахстана из-за непогоды

Из-за метели, ограничения видимости и в связи с проведением взрывных работ закрыто движение транспорта на двух дорогах республиканского значения в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В Восточно-Казахстанской области ограничен проезд по трассе "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" - участок от села Северное до Серебрянска.

В Жамбылской области закрыт отрезок протяжённостью 79 километров на трассе "Алматы-Ташкент-Термез" - между сёлами Кенен и Кайнар.

На дорогах республиканского значения задействовано 743 единиц техники и 1 643 человек.