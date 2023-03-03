Трассы закрыты в девяти областях Казахстана

Фото: pixabay.com

Непогода стала причиной ограничения движения на 18 участках дорог республиканского значения в девяти областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

Дороги закрыты в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Улытауской и Павлодарской областях.

В снегоочистительных работах задействовано 400 единиц спецтехники и 500 человек.

Общая протяжённость закрытых участков составляет 1 236 километров, это почти пять процентов от республиканской сети дорог.

Водителей просят не выезжать на закрытые участки трасс и следить за изменениями погоды. При возникновении нештатных ситуаций звонить нужно по короткому номеру 1403. Колл-центр работает круглосуточно.