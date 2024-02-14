Трассы закрыты в 13 областях Казахстана из-за непогоды

По состоянию на 15:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 41 участке дорог республиканского значения в 13 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Больше всего трасс перекрыто в Карагандинской области – 9 участков (1022 км). Далее следует область Абай – 6 участков (733 км). На третьей стройчке в этом своеобразной рейтинге Актюбинская и Павлодарская области – по 5 участков протяженностью 792 и 539 км соответственно.

На четырёх участках трасс закрыто движение в ВКО, на трёх - в Кызылординской области.

По два участка обездвижены в Акмолинской И Туркестанской областях. По одному - в Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.

На дорогах республиканского значения задействовано 785 единиц техники и 1 481 рабочий.