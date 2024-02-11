Трассы в девяти регионах Казахстана по-прежнему закрыты из-за непогоды
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Сегодня, 08:54Сегодня, 08:54
150Фото: pixabay
"КазАвтоЖол" обновил список автодорог, где к утру 11 февраля ограничено движение транспорта из-за метели и плохой видимости, передаёт BaigeNews.kz
Ограничение действует на 12 участках автодорог республиканского значения в девяти областях:
Актюбинская область
- "Самара-Шымкент", 773-842 участок от посёлка Беккул Баба до Хромтау;
"Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный- Костанай", 0-83 км, от села Карабутак до посёлка Комсомольский;
"Самара-Шымкент", 842-1240 км, от Хромтау до границы Кызылординской области.
Алматинская область
- "Алматы-Ташкент-Термез", 59-143 км, от села Жанакурлыс до границы Жамбылской области.
Атырауская область
- "Актобе-Атырау-Астрахань", 616-847 км, от Атырау до посёлка Курмангазы
Восточно-Казахстанская область
- "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи", 6-166 км, от села Ушановское до города Алтай.
Жамбылская область
- "Алматы-Ташкент-Термез" 143-593 км, от границы Алматинской области до границы Туркестанской области.
Костанайская область
- "Жезказган-Петропавловск" 252-335 км, от границы Улытауской области до города Аркалык.
Кызылординская область
- "Самара-Шымкент", 1240-2055 км, от границы Актюбинской области до границы Туркестанской области.
Туркестанская область
- "Самара-Шымкент", 2055-2257 км, от границы Кызылординской области до Шымкента;
- "Алматы-Ташкент-Термез" 593-674 км, от границы Жамбылской области до Шымкента.
Улытауская область
- "Жезказган-Петропавловск", 137-252 км, от посёлка Улытау до границы Костанайской области.
На автодорогах республиканского значения задействована 191 единица техники и 268 человек.
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