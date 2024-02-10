Трассы в девяти областях Казахстана закрыты из-за непогоды

По состоянию на 19:00 из-за непогоды ограничение движения транспорта действует на 17 участках автодорог республиканского значения в девяти областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".



Актюбинская область

"Самара-Шымкент", 773-855 км, от посёлка Беккул Баба до города Хромтау;

"Самара-Шымкент", 855-965 км, от города Хромтау до посёлка Карабутак;

"Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай", 0-83 км, от села Карабутак до посёлка Комсомольский;

"Самара-Шымкент", 965-1240 км, от посёлка Карабутак до границы Кызылординской области.

Алматинская область

"Алматы-Ташкент-Термез", 59-143 км, от слеа Жанакурлыс-до границы Жамбылской области.

Восточно-Казахстанская область

"Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи", от села Ушановское до города Алтай.

Жамбылская область

"Алматы-Ташкент-Термез" 143-593 км, от границы Алматинской области до границы Туркестанской области.

Карагандинская область

"Кызылорда-Павлодар", 788-906 км, от границы Улытауской области до посёлка Топар;

"Екатеринбург-Алматы", 1446-1459 км, от Темиртау до Караганды;

"Екатеринбург-Алматы", 1505-1610 км, от посёлка Новостройка до посёлка Аксу-Аюлы;

Костанайская область

"Жезказган-Петропавловск", 252-335 км, от границы Улытауской области до города Аркалык.

Кызылординская область

"Самара-Шымкент", 1802-1240 км, от границы Актюбинской области до Кызылорды;

"Самара-Шымкент", 1802-2055 км от Кызылорды до границы Туркестанской области.

Туркестанская область

"Самара-Шымкент" 2055-2257 км, от границы Кызылординской области до Шымкента;

"Алматы-Ташкент-Термез" 593-674 км, от границы Жамбылской области до Шымкента.

Улытауская область

"Жезказган-Петропавловск", 137-252 км, от посёлка Улытау до границы Костанайской области;

"Кызылорда-Павлодар", 756-788 км, от посёлка Жанаарка до границы Карагандинской области.

На автодорогах республиканского значения задействовано 476 единиц техники и 793 человек.

По данным МЧС РК, на блокпостах закрытых участков автодорог наблюдается скопление свыше 5 тысяч единиц техники. Люди обеспечены питанием.