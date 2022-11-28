Трассы в Абайской и Восточно-Казахстанской областях перекроют из-за надвигающегося мороза

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Лютый мороз ожидается в ближайшие часы в Абайской и Восточно-Казахстанской областях. В компании "КазАвтоЖол" предупредили автолюбителей о том, какие дороги будут перекрыты из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.

"С 19:00 в Абайской и Восточно-Казахстанской областях прогнозируется похолодание, столбики термометров опустятся ниже минус 30 градусов. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения будет ограничено движение дизельных и пассажирских рейсовых автобусов на всех республиканских автодорогах в вышеперечисленных регионах", - сообщили в компании.

Казахстанцев и гостей республики просят корректировать маршрут заранее, не выезжать на дальние расстояния и внимательно следить за изменениями погоды.

В случае возникновения нештатных ситуаций водителям и пассажирам рекомендуют обращаться в круглосуточный call-центр АО “НК “КазАвтоЖол” по короткому номеру 1403.