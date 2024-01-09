Трассы перекрыли в двух областях Казахстана
Сегодня, 21:14
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Сегодня, 21:14Сегодня, 21:14
53Фото: pxhere.com
Ограничение движения для всех видов автотранспорта ввели на двух участках дорог республиканского значения в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
В Абайской области закрыт участок трассы "Омск-Майкапчагай" - между сёлами Калбатау и Кокпекты. Там метёт метель, ограничена видимость.
В Восточно-Казахстанской области из-за угрозы схода снежных лавин перекрыли участок дороги "Усть-Каменогорск - Алтай - Большой Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" - от села Ушановское до города Алтай.
На дорогах республиканского значения задействовано 395 единиц техники и 556 человек.
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