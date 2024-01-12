Трассы перекрыли в четырёх областях Казахстана
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Движение транспорта ограничили на 14 участках дорог республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В Акмолинской области перекрыты три участка:
- "Костанай-Аулиеколь-Сурган" - от границы Костанайской области до посёлка Сурган;
- "Жезказган-Петропавловск" - между посёлками Бузулук и Сурган;
- "Жаксы-Есиль-Бузулук" - между посёлками Аксай и Бузулук.
Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.
В Актюбинской области ограничение действует на участках трасс "Актобе-Атырау-Астрахань" (от Кандыагаша до посёлка Шубар) и "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" (от села Т.Жургенов до границы Костанайской области).
Ограничение также касается грузового и общественного автотранспорта.
В Костанайской области невозможно проехать по семи участкам дорог:
- "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" (от Денисовки до Рудного);
- "Денисовка-Житикара-Мюктыколь-граница РФ";
- "Екатеринбург-Алматы" - от Карабалыка до Костаная;
- "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" - от границы Актюбинской области до Денисовки;
- "Екатеринбург-Алматы" - от Тобола до границы СКО;
- "Мамлютка- Костанай" - от границы СКО до Тобыла;
- "Костанай-Аулиеколь-Сурган" - от Тобыла до границы Акмолинской области.
В Северо-Казахстанской области ограничение ввели на трассах "Екатеринбург-Алматы" (граница Костанайской области - село Токсан би) и "Мамлютка-Костанай" (от села Пресновка до границы Костанайской области).
На дорогах республиканского значения задействовано 777 единиц техники и 1 466 человек.