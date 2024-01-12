Трассы перекрыли в четырёх областях Казахстана

Движение транспорта ограничили на 14 участках дорог республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Акмолинской области перекрыты три участка:

"Костанай-Аулиеколь-Сурган" - от границы Костанайской области до посёлка Сурган;

"Жезказган-Петропавловск" - между посёлками Бузулук и Сурган;

"Жаксы-Есиль-Бузулук" - между посёлками Аксай и Бузулук.

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.

В Актюбинской области ограничение действует на участках трасс "Актобе-Атырау-Астрахань" (от Кандыагаша до посёлка Шубар) и "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" (от села Т.Жургенов до границы Костанайской области).

Ограничение также касается грузового и общественного автотранспорта.

В Костанайской области невозможно проехать по семи участкам дорог:

"Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" (от Денисовки до Рудного);

"Денисовка-Житикара-Мюктыколь-граница РФ";

"Екатеринбург-Алматы" - от Карабалыка до Костаная;

"Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" - от границы Актюбинской области до Денисовки;

"Екатеринбург-Алматы" - от Тобола до границы СКО;

"Мамлютка- Костанай" - от границы СКО до Тобыла;

"Костанай-Аулиеколь-Сурган" - от Тобыла до границы Акмолинской области.

В Северо-Казахстанской области ограничение ввели на трассах "Екатеринбург-Алматы" (граница Костанайской области - село Токсан би) и "Мамлютка-Костанай" (от села Пресновка до границы Костанайской области).

На дорогах республиканского значения задействовано 777 единиц техники и 1 466 человек.