  • 12 Января, 19:44
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Трассы перекрыли в четырёх областях Казахстана

Сегодня, 18:52
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pxhere.com Сегодня, 18:52
Сегодня, 18:52
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Фото: pxhere.com

Движение транспорта ограничили на 14 участках дорог республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Акмолинской области перекрыты три участка:

  • "Костанай-Аулиеколь-Сурган" - от границы Костанайской области до посёлка Сурган;
  • "Жезказган-Петропавловск" - между посёлками Бузулук и Сурган;
  • "Жаксы-Есиль-Бузулук" - между посёлками Аксай и Бузулук.

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.

В Актюбинской области ограничение действует на участках трасс "Актобе-Атырау-Астрахань" (от Кандыагаша до посёлка Шубар) и "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" (от села Т.Жургенов до границы Костанайской области).

Ограничение также касается грузового и общественного автотранспорта.

В Костанайской области невозможно проехать по семи участкам дорог: 

  • "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" (от Денисовки до Рудного);
  • "Денисовка-Житикара-Мюктыколь-граница РФ";
  • "Екатеринбург-Алматы" - от Карабалыка до Костаная;
  • "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" - от границы Актюбинской области до Денисовки;
  • "Екатеринбург-Алматы" - от Тобола до границы СКО;
  • "Мамлютка- Костанай" - от границы СКО до Тобыла;
  • "Костанай-Аулиеколь-Сурган" - от Тобыла до границы Акмолинской области. 

В Северо-Казахстанской области ограничение ввели на трассах "Екатеринбург-Алматы" (граница Костанайской области - село Токсан би) и "Мамлютка-Костанай" (от села Пресновка до границы Костанайской области).

На дорогах республиканского значения задействовано 777 единиц техники и 1 466 человек.

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