Трассы из Астаны закрыты по нескольким направлениям

Несколько участков трасс на выезде из Астаны закрыты из-за непогоды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям столицы.

Уведомление об ограничении автодвижения опубликовано на странице ДЧС Астаны в Telegram.

"9 марта с 23.00 в связи с ухудшением погодных условий (осадки в виде дождя, понижение температуры) закрыто движение на автодорогах республиканского значения "Астана-Ерейментау-Шидерты 16-200 км"; участок "Астана-гр. Павлодарской области", "Астана -Петропавловск км 18-232), участок "Астана-Щучинск" для всех видов транспортных средств", — отмечается в сообщении.

Ранее в ДЧС Астаны сообщили, что 10 марта в городе ожидается дождь, снег, гололед и туман. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Вечером 9 марта из-за непогоды "КазАвтоЖол" ввёл ограничения движения на пяти дорогах республиканского значения в четырёх областях Казахстана.