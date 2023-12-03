Трассу Кокшетау-Атбасар закрыли из-за непогоды

3 декабря с 1.30 из-за ухудшения погоды ограничено движение по дороге республиканского значения Кокшетау-Атбасар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Причиной закрытия движения для всех видов транспорта на автодороге Кокшетау-Атбасар ( 9-184 км от Кокшетау-Атбасар) стал гололёд, дождь и порывистый ветер.