  • 3 Декабря, 05:38
  • BAIGENEWS

Трассу Кокшетау-Атбасар закрыли из-за непогоды

Сегодня, 04:10
АВТОР
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pexels.com / иллюстративное Сегодня, 04:10
Сегодня, 04:10
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Фото: pexels.com / иллюстративное

3 декабря с 1.30 из-за ухудшения погоды ограничено движение по дороге республиканского значения Кокшетау-Атбасар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Причиной закрытия движения для всех видов транспорта на автодороге Кокшетау-Атбасар ( 9-184 км от Кокшетау-Атбасар) стал гололёд, дождь и порывистый ветер. 

"Уважаемые жители Кокшетау. Убедительная просьба не покидать населённые пункты",  отмечается в обращении к водителям сотрудников департамента полиции.

 
 
 
 
 
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Публикация от Aqmola Tjd (@aqmola_tjd)

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