Трассу Кокшетау-Атбасар закрыли из-за непогоды
Сегодня, 04:10
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Сегодня, 04:10Сегодня, 04:10
132Фото: pexels.com / иллюстративное
3 декабря с 1.30 из-за ухудшения погоды ограничено движение по дороге республиканского значения Кокшетау-Атбасар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Причиной закрытия движения для всех видов транспорта на автодороге Кокшетау-Атбасар ( 9-184 км от Кокшетау-Атбасар) стал гололёд, дождь и порывистый ветер.
"Уважаемые жители Кокшетау. Убедительная просьба не покидать населённые пункты", — отмечается в обращении к водителям сотрудников департамента полиции.Посмотреть эту публикацию в Instagram
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