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ngs.ru Сегодня, 08:56
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Сегодня, 08:56
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Фото: ngs.ru

Трассу из Караганды в Алматы закрыли из-за непогоды

Участок трассы "Екатеринбург — Алматы" закрыт для проезда из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал QazAvtoJol.

Причиной ограничения движения дорожные службы называют непогоду: боковой ветер и мокрый снег и, как следствие, ограниченная видимость. Для всех видов автотранспорта закрыт участок 1505—1610 километр от посёлка Жумабек до посёлка Аксу — Аюлы.

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Сегодня, 08:56
165
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