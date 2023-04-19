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165Фото: ngs.ru
Трассу из Караганды в Алматы закрыли из-за непогоды
Участок трассы "Екатеринбург — Алматы" закрыт для проезда из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал QazAvtoJol.
Причиной ограничения движения дорожные службы называют непогоду: боковой ветер и мокрый снег и, как следствие, ограниченная видимость. Для всех видов автотранспорта закрыт участок 1505—1610 километр от посёлка Жумабек до посёлка Аксу — Аюлы.
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