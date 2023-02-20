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pixabay.com Сегодня, 18:34
157
Сегодня, 18:34
157
Фото: pixabay.com

Трассу Астана - Щучинск закрыли из-за непогоды

Ограничение движения транспорта ввели на трассе в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, плохая видимость) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Астана-Петропавловск" с 18 по 231 километры, участок Астана - Щучинск", - сообщили в компании "КазАвтоЖол".

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#трасса #непогода #Астана #Щучинск
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:34
157
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