"Транстелеком" проведёт публичные слушания по результатам работы за первое полугодие

Фото: Пресс-служба "Транстелеком"

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях" от 27 декабря 2018 года № 204-VІ, АО "Транстелеком" объявляет о проведении слушаний об отчете Общества по результатам деятельности за 1 полугодие 2023 года по регулируемым услугам предоставления в пользование кабельной (телефонной) канализации, передаёт BaigeNews.kz.

Слушания состоятся 26 июля 2023 года в 15 часов 00 минут.

Слушания будут проводиться в режиме онлайн встречи. Ссылка будет направлена отдельно участникам встречи.

Формирование списка слушателей истекает за 3 рабочих дня до проведения слушаний и производится по телефонам 8 (7172) 610-225.