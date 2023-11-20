Транскаспийский маршрут вдвое сократил сроки доставки грузов

О развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута рассказал на брифинге в Астане министр транспорта Марат Карабаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

“Транскаспийский международный транспортный маршрут набирает оборот. Если в 2021 году по нему перевезено 800 тысяч тонн грузов, то по итогам 2022 года - 1,6 миллиона тонн. В этом году ожидаем, что достигнем уровня 3,5 миллиона тонн, то есть идёт двухкратный рост”, - проинформировал министр.

На территории МФЦА регистрируется новая компания, участниками которой являются железнодорожные администрации трёх стран - Казахстана, Азербайджана, Грузии.

“Эта компания будет обеспечивать единые логистические условия. Будет единый тариф и будет конкретно оговорены сроки доставки и тарифы по этим странам. Если в начале сроки доставки грузов доходили до 50 дней, сейчас они сокращены до 18-20 дней. Задача стоит сократить до 15 дней”, - отметил Карабаев.

Ранее он рассказал о том, что объём грузов, следующих транзитом через Казахстан, вырос на 20 процентов.