Объём транзитных грузов через Казахстан вырос на 20 процентов - Карабаев

Министр транспорта Марат Карабаев сообщил о росте транзита через Казахстан. Показателей удалось достичь благодаря увеличению возможностей стыковых пунктов с сопредельными странами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сегодня работают два стыковых пункта с Китайской Народной Республикой проектной мощностью 28 миллионов тонн.

“В этом году ожидаем, что движение грузов по двум стыковым пунктам будет на уровне 27 миллионов тонн. То есть достигаем пиковую мощность. Задача стоит - увеличить эту мощность. В 2024-2025 годах планируется построить 20 дополнительных станционных путей. Это даст 14 миллионов тонн передвижения грузов по двум пунктам”, - сказал Марат Карабаев.

Министр добавил, что после завершения работ по увеличению мощностей китайской стороной, пропускная мощность пунктов составит 56 миллионов тонн.

“Мы ведём речь о строительстве нового железнодорожного пункта-пропуска с КНР на так называемом пути Аягоз – Тачын, участок по казахстанской территории называется Бахты – Аягоз. Начало реализации проекта запланировано на этот год. Мощность проекта – 20 миллионов тонн. Таким образом, только эти два проекта позволят увеличить пропускные мощности с КНР с текущих 28 миллионов тонн до 76 миллионов тонн”, - сказал министр.

На пиковой мощности - 30 миллионов тонн - работает стыковой пункт с Республикой Узбекистан. До конца года начнётся строительство проекта "Дарбаза – Мактаарал", который даст возможность обрабатывать дополнительные 10 миллион тонн грузов на границе с Узбекистаном. Таким образом, по словам министра, возможности стыковых пунктов в сторону Средней Азии увеличатся до 40 миллионов тонн. Кроме того, это позволит проложить железнодорожный путь до Мактаарала.

Также министр сообщил, что реализуется четыре магистральных проекта общей протяженностью 1 300 километров. Тогда как общая протяжённость казахстанских железных дорог составляет 16 тысяч километров. Это проекты – "Достык – Мойынты", "Бахты – Аягоз", обводная города Алматы и "Дарбаза – Мактаарал".