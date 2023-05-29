Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Транссексуала из Казахстана задержали в Москве за проукраинские лозунги и дебош в баре "Молодёжь" во время празднования своего дня рождения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mash.

Выпив изрядную дозу алкоголя, Илья Науменко, которого теперь зовут Элис Фемина, стала нарушать общественный порядок, матерясь и скандируя проукраинские лозунги, сообщает телеграм-канал.

К слову, транссексуалу грозят несколько штрафов и арест по статьям "Неповиновение полиции", "Мелкое хулиганство" и "Дискредитация Вооруженных сил РФ".