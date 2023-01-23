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Трактор столкнулся с поездом в области Жетысу Сегодня, 19:30
273
Сегодня, 19:30
273

Трактор столкнулся с поездом в области Жетысу

Авария со смертельным исходом произошла в области Жетысу - трактор столкнулся с товарным поездом, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП случилось на железнодорожном переезде в селе Канабек Каратальского района.

С места происшествия в районную больницу доставили двух пострадавших. Один из них, 41-летний мужчина, скончался. Второй травмированный, 18-летний парень, проходит медобследование. Оба находились в салоне трактора. 
 
На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции. Начато досудебное расследование, предусмотренное статьёй 345 УК РК.

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#дтп #происшествие #Жетысу
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:30
273
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