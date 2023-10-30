Трагедия в Караганде: в Акорду продолжают поступать телеграммы соболезнования

На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать телеграммы соболезнования от глав иностранных государств и руководителей международных организаций в связи с человеческими жертвами в результате аварии на шахте в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выразил искренние соболезнования Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана в связи с трагедией.

"С глубокой скорбью воспринял известие об аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана, приведшей к многочисленным человеческим жертвам. От имени правительства и народа Китая, а также от себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших", – говорится в телеграмме.

Слова сочувствия и поддержки также направили президент Болгарии Румен Радев, президент Армении Ваагн Хачатурян, председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай и другие.