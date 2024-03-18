Товарооборот между Казахстаном и Китаем вырос на 30% за год

Товарооборот Казахстана с Китаем вырос на 30%, передаёт BaigeNews со ссылкой на Finprom.

За январь-декабрь 2023 года товарооборот Казахстана с Китаем составил 31,5 млрд долл. США - на 30,4% больше, чем годом ранее.

Большую часть товарооборота традиционно составил импорт: 16,8 млрд долл. США, плюс 52,7% за год. В то же время экспорт из Казахстана в Поднебесную вырос на 11,7% за год, до 14,7 млрд долл. США.

Доля Китая в общей структуре товарооборота РК составила 22,5%, в структуре импорта — 27,4%, экспорта — 18,7%.

Наиболее популярной импортируемой из КНР в РК товарной категорией является трикотажная и текстильная одежда и её принадлежности: 2,4 млрд долл. США в стоимостном выражении, в 2,9 раза больше, чем годом ранее.

Кроме того, среди популярных для импорта товаров — телефоны, легковые автомобили, компьютеры и комплектующие, а также автозапчасти.

Казахстан же отправлял в Китай преимущественно сырую нефть и нефтепродукты — 3,8 млрд долл. США, на 8,2% меньше, чем годом ранее. Также среди ключевых экспортных категорий — рафинированная медь и необработанные медные сплавы, природный газ, драгоценные и редкоземельные металлы и радиоактивные элементы, а также ферросплавы.

Впрочем, Минсельхоз РК сообщает, что в последние годы среди населения Китая растёт спрос на потребление органической и экологически чистой казахстанской сельскохозяйственной продукции. Экспорт сельхозпродукции в Китай в 2023 году вырос почти в 2 раза и составил 1,01 млрд долл. США, утверждают в министерстве.

Обязательства резидентов РК перед китайскими инвесторами по итогам сентября прошлого года составляли 13,8 млрд долл. США, на 3% больше, чем годом ранее.

Основные объёмы вложений китайских инвесторов в РК приходятся на горнодобывающую промышленность и торговлю — 1,3 млрд и 1,1 млрд долл. США соответственно.

Валовой приток прямых китайских инвестиций в РК по итогам января–сентября прошлого года составил 1,4 млрд долл. США — на заметные 36,6% больше, чем годом ранее.