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Товарооборот Казахстана и Китая вырос сразу на треть за год
Так, за январь–декабрь 2022 года товарооборот Казахстана с Китаем составил уже 24,1 миллиарда долларов США — сразу на 34,1 процента больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.
Экспорт из нашей страны увеличился за год на 34,7 процента, до 13,2 миллиарда долларов США. Доля экспорта в Поднебесную заняла в общем товарообороте страны весомые 15,6 процента. Импорт из Китая в Казахстан вырос на 33,5 процента за год, до 11 миллиардов долларов США. Доля Китая в структуре импорта Казахстана составила 21,9 процента.
Среди ключевых экспортных категорий нашей страны в Китай на первом месте стоят сырая нефть и нефтепродукты: 4,1 миллиарда долларов США — сразу в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Далее идут рафинированная медь и медные сплавы (2,3 миллиарда долларов США, плюс 15,2 процента за год), а также природный газ (1,2 миллиарда долларов США, плюс 13,6 процента).
В пятёрку ключевых экспортных товарных групп также попали продукты неорганической химии и ферросплавы.
В то же время среди ключевых категорий импорта из Китая в Казахстан первую строчку занимают телефоны и смартфоны: 910,7 миллиона долларов. США — на 29,6 процента больше, чем годом ранее. К основным импортируемым товарным группам также относятся вычислительные машины, одежда, шины и автозапчасти.
Китайские предприниматели — активные инвесторы в экономику Казахстана. Обязательства резидентов перед китайскими инвесторами по итогам сентября 2022 года составляли 13,4 миллиарда долларов США, причём показатель держится на этом стабильном уровне.
Основные объёмы вложений китайских инвесторов направлены в сферу транспорта и складирования (2,9 миллиарда долларов США), обрабатывающую промышленность (2,7 миллиарда долларов США), а также строительство (2 миллиарда долларов США).
Тем временем валовой приток прямых китайских инвестиций в Казахстан по итогам января–сентября 2022 года составил почти один миллиард долларов США, а в 2021 году за три квартала и вовсе достигал 1,5 миллиарда долларов США.
Отношения Казахстана с Поднебесной будут расширяться и укрепляться, несмотря на череду кризисов, от коронавирусного до геополитического, которые напрямую затронули наши страны. Так, к примеру, планируется возобновление работы МЦПС "Хоргос", открытие третьего железнодорожного перехода в районе автомобильного пункта пропуска "Бахты-Покиту", развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, строительство крупных автомагистралей и создание новых производств в машиностроении.
Также ожидается скорейшее возобновление авиасообщения между Астаной и Пекином с частотой три рейса в неделю и упрощение процедур при поездках граждан.
Посол КНР в РК Чжан Сяо выразил заинтересованность китайской стороны в импорте сельхозпродукции из Казахстана, увеличении объёмов железнодорожных перевозок, укреплении межрегионального взаимодействия и партнёрства в IT-секторе. По его словам, в настоящее время казахстанским компаниям оказывается активное содействие в выходе на крупные китайские торговые платформы и рынок КНР в целом.
"Мы считаем, что имеется большой потенциал для выведения наших экономических отношений на качественно новый уровень. Нам нужно ставить новые, более амбициозные цели", — сказал Чжан Сяо.
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