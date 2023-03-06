Товарную биржу оштрафовали в Казахстане

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Казахстанская товарная биржа "Астана" привлечена к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АЗРК.

"В ходе проведения проверки деятельности АО "Товарная биржа "Астана" (ТБ Астана) на предмет соблюдения законодательства РК "О товарных биржах", Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) совместно с органами прокуратуры установлен факт участия сотрудника Товарной биржи в биржевых сделках, что запрещено пунктом 2 статьи 12 Закона РК "О товарных биржах". На основании полученных материалов от АЗРК, Министерством торговли и интеграции РК 1 марта 2023 года возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ТБ Астана по части 1 статьи 268 Кодекса РК об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения дела в порядке сокращенного производства, товарная биржа "Астана" привлечена к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 75 МРП.

Решение вступило в законную силу.