Тотальный "мор"? Налоговые иски могут обанкротить массу казахстанских предприятий

Иски на 600 миллиардов тенге предъявили бизнесменам в Казахстане налоговые органы. Предпринимателей подозревают в совершении фиктивных сделок. Суды буквально завалены разбирательствами. При этом чаще всего фемида принимает сторону госоргана. Из почти 15 тысяч предъявленных фискалами исков, суды удовлетворили 10 тысяч. Общественники считают, такие дела налоговые органы изначально должны передавать в службу экономических расследований, а не предъявлять гражданские иски. Чтобы они смогли найти реальных "обнальщиков". Чаще от доначислений миллионов и арестов счетов страдают средние предприятия, которые и оказываются на грани банкротства, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Бизнесмен из Восточно-Казахстанской области Ерлан Кайсенов больше 9 лет занимается закупками зерновых и масличных культур. В основном поставляет казахстанскую продукцию на экспорт. Компания неоднократно была отмечена сертификатами от национального рейтингового агентства. В прошлом году предприниматель с удивлением обнаружил свое предприятие в числе тех, кому налоговые органы предъявили иски на миллионы тенге.

"Мы не получали письменное уведомление или конверт. Мы случайно узнали от других компаний, что против них ведутся такие дела и случайно себя нашли в этом списке. По искам, которые оказывается уже были в работе, уже прошли слушания. Мы возмущались, почему нас не уведомили. И не дали возможность подготовиться к заседанию суда. У нас два иска по 38 миллионов каждый. Один мы проиграли. Налоговые органы считают сделки недействительными", - продолжает бизнесмен.

Предприниматель буквально на пальцах доказывает действительность своей сделки. Говорит, что дело касалось экспорта продукции и в этом процессе участвовали несколько сторон.

"Именно в процессе экспорта продукции участвует разные государственные структуры и отслеживают весь процесс. То есть, имею в виду, когда мы оформляем экспортные документы, обязательно выезжает на осмотр и обследование фитосанитарный инспектор, потом обязательно специалист АО "Казахская национальная экспертиза". Он проводит анализ качества продукции и выдает паспорт качества. Также нам национальная палата "Атамекен" выдает сертификат происхождения о том, каким образом была получена данная продукция", - рассказывает Ерлан Кайсенов.

Для получения этого сертификата бизнесменам нужно предоставить несколько документов, в том числе справку из акимата региона, в котором была произведена или выращена продукция.

"Все сертификаты получены, все документы есть. Также вагоны были загружены. Все вышеперечисленные субъекты госорганов засвидетельствовали. Далее мы сдаем документы в таможенный орган для оформления экспортной декларации, то есть это существующий товар, осязаемый, он загружен в вагоны. Выдают таможенную декларацию, вагоны поехали, пересекают границу, что подтверждают железнодорожные накладные на груженные вагоны с отметками о пересечении станции перехода, к примеру, границы Казахстана. Эти госструктуры и независимые лаборатории инспектируют и, тем самым, свидетельствуют о том, что сделка по покупке и отгрузке была. Когда мы задаем вопрос в суде, а что же мы тогда отгружали? Ответа не получаем", - недоумевает он.

Предприниматель утверждает, что в судах их доводы во внимание не принимают. А процессы проходят будто по шаблону.

"Мы вроде бы как отстояли, доказали, подтвердили, в итоге выносят решение, которое, похоже по признакам, что было заранее приготовлено и ни один наш довод не был принят к сведению при вынесении вот этого решения. По второму делу ДГД Павлодарской области инициировано иск, срок давности по которому давно истек. Мы говорим, ребята, прошло более трех лет с момента совершения сделки, документы кое-какие могли не сохраниться. Судья оставила его без рассмотрения. Мы подумали, все на этом, успокоились, проходит три месяца, они заново подают иск тот же самый", - возмущается предприниматель.

И во второй раз этот иск оставили без рассмотрения. Но, несмотря на это, налоговые органы региона вновь подали в суд. В этот раз его решили рассмотреть и процесс продолжается. Предприниматель говорит, что обращался во все возможные инстанции. Но вразумительных ответов так и не получил. При этом он подал кассационную жалобу в Верховный суд по первому иску налоговых органов. Но высшая судебная инстанция отказалась рассматривать ее.

"Здесь тоже есть беспредел: в суде первой инстанции наши доказательства не учли, мы его проиграли. Подаем апелляционную жалобу, но нас там не слушали, быстро процитировали и оставили без изменений решение первой инстанции. И у нас было право подать кассационную жалобу в Верховный суд, и мы воспользовались им, но там просто отклоняют рассмотрение, далее мы пошли еще дальше. Написали обращение на имя председателя ВС, прошло более полугода, оно так и висит, скажем в статусе на рассмотрении. Обращаться в прокуратуру не видим смысла, они поддерживают обвинительный уклон. Мы просто сомневаемся, насколько они правомочны поддерживать нас. Беспредел продолжается, хотя было выступление президента, чтобы "не кошмарили бизнес",- говорит Ерлан Кайсенов.

В такой ситуации, по его словам, больше 20 компаний из их области. За последние же 5 лет его компания уплатила в бюджет больше 356 миллионов тенге.

"Мы говорим на встречах с представителями КГД, ну ладно, вы нас задавите, закроете, из-за чего мы вынуждены будем приостановить свою деятельность, кому от этого станет легче? Мы являемся добропорядочными налогоплательщиком и оплачиваем все налоги вовремя, сдаем все отчеты, бизнес ведем официально, но нам вот такие иски прилетают. Я понимаю, что есть контрабандисты, а действия налоговых органов в какой-то части оправданы и направлены на то, чтобы выявлять этот теневой бизнес, делать доначисление, взыскивать с них налоги. Но они это делают без разбирательств, как попало и это задевает очень сильно добропорядочные компании. То есть нам говорят, вы не виноваты, просто ваше крестьянское хозяйство выписало фальшивые документы, из-за чего мы эту сделку считаем недействительной", - недоумевает он.

По словам депутата мажилиса Азата Перуашева, подпадают под процедуру признания сделок недействительными в основном средние предприниматели, для которых доначисления на миллионы или миллиарды просто неподъемные суммы.

"Это же процесс живой, сейчас постоянно происходят новые доначисления, мы разговаривали с вице-министром финансов, он сообщил, что порядка 600 миллиардов начислено, из них в бюджет поступило 125 миллиардов, то есть порядка 21% от того, что начислено. Но суммы гигантские. Подпадают в основном под эту процедуру средние предприятия, для которых миллиард - это огромные средства. В результате признания сделок недействительными происходят доначисления на сотни, двести, триста миллионов тенге. У какого среднего предприятия есть такие деньги одномоментно? А если он не погасил, все его объявляют банкротом", - отмечает мажилисмен.

В этом случае предприниматели, как правило, пытаются продать все имущество. А средства зачастую находятся в обороте.

"Это же несправедливо, он же уже уплатил налог. Вместо того, чтобы искать мошенников, налоговики грузят, перевешивают недоплаченные налоги на тех, кто честно работает, честно платит налоги. В итоге многие предприятия фактически сталкиваются с угрозой разорения", - рассказывает парламентарий.

При этом, по его словам, сам механизм начисления налогов вызывает споры.

"Они начисляют каким образом? Берут весь совокупный годовой доход за отчетный период, скажем, сколько прошло у вас. За три года, у него малое или среднее предприятие допустим, у вас прошло миллиард – три, и на него начисляют КПН 20 %. Еще НДС. Но дело в том, что внутри СГД (совокупного годового дохода) лежат материалы, зарплата, ГСМ, покупка техники, запчасти, обслуживание, коммунальные тарифы, то есть там нет свободных денег, а все это считают чистым доходом. Если я вкладываю в налог, как чистую прибыль, это глупость. Никаким экономическим законам не подлежит. То есть это целенаправленное убийство действующих предприятий", - считает акжоловец Азат Перуашев.

Он предлагает ввести мораторий на подачу исков по признанию сделок недействительными, чтобы избежать массового банкротства бизнеса.

Ранее партия уже организовывала встречу, на которой присутствовали все стороны. Тогда вице-министр финансов Ержан Биржанов признал, что эта ситуация вызывает множество нареканий.

"Вопрос по признанию сделок недействительными сейчас вызывает много споров. Я сам возглавляю рабочую группу по налоговому администрированию. Этот вопрос на рабочей группе поднимался рядом ассоциаций. До 2017 года вы все прекрасно знаете, что была статья "Лжепредпринимательство". В рамках декриминализации мы ее убрали, и функция в части подачи исков была предоставлена органам госдоходов. Но, к сожалению, налоговая дисциплина оставляет желать лучшего. Объем обналичивания увеличился. Мы внедряли новые системы и начали больше мониторить. Мы пошли по практике, когда начали доначислять по актам налоговых проверок. Теперь бизнес сообщество сказало, зачем доначислять суммы налогов, если эти суммы налогов не признаны судом недействительными. Мы опять поменяли подходы, не стали доначислять и пошли в суды. За последние 2,5 года количество таких исков в судебные органы превысило 14 198 тысяч. 10 750 поддержано, 2400 - на рассмотрении, отказано 1080", - сообщил представитель Минфина.

Однако ему возразила юрист из Тараза Антонина Ан. Она считает, что такие иски изначально не должны рассматриваться в гражданских судах.

Поскольку в этом случае - это не равные отношения. По этой причине и выигрывают фискальные органы.

"Правильно рассматривать только в уголовном и административном порядке, гражданско-правовой подлежит исключению. (…) Мы считаем, здесь грубо нарушены принципы и гражданского и налогового законодательства. В налоговых правоотношениях гражданское законодательство не применяется. Далее есть ли уже налоговые органы идут в гражданский суд, он идет как истец и на него распространяется принцип равенства сторон, но когда в суде встречается налоговый орган и налогоплательщик – это равные отношения? Один орган с властными отношениями, а другой – нет", - отмечает она.

По словам юриста, экономические суды практически стопроцентно удовлетворяют иски налоговиков.

"Что мы имеем по искам налоговых органов? Хотя бы в одном иске указывается, какие правовые последствия налоговый орган хочет получить при признании сделки недействительной? Никогда. Вы не найдете ни одного иска, это прямое нарушение закона. Почему? Я объясню. Потому что последствия какие хочет налоговый орган? Он хочет сделать доначисление. Он хочет исключить из отчета НДС из вычетов КПН. Но, извините, такие правовые последствия Гражданским кодексом не предусмотрены", - подчеркнула Антонина Ан.

В результате, говорит она, нарушен основной принцип гражданского законодательства. А одно нарушение ведет за собой другие.

"Было бы просто определить критерии, если соответствуете, то сделка действительна, если какой-то из них не подходит, то не действительна. Их даже изобретать не надо, вы их опять засекретили все это. Это неправильно. Критерии очевидны. У нас есть закон "О бухучете и бухгалтерской отчетности". Дело касается обыкновенной реализации, оборота. В законе написано, подтверждением события или операции является бухгалтерские документы, предусмотренные законом. То есть счет-фактуру, накладную, договор, платежное поручение о перечислении, квитанции…

Юрист считает, если предприниматели смогли предъявить все эти документы, то подозревать или признавать сделку недействительной фискалы не имеют право. При этом на практике, сплошь и рядом бизнесмены предоставляют весь пакет документов, но все равно им доначисляют суммы.

"Занимайтесь своим делом – налоговым администрированием, а если есть признаки, тогда передавайте в уголовный орган", - посоветовала юрист представителям Минфина.

При этом она прямо заявила, что налоговые органы не пытаются найти реальных "обнальщиков" или поставщиков, а просто наказывают покупателей.

"Иск подается, "обнальщик" остается в стороне. Рост теневой экономики происходит, потому что "обнальщик" знает, что вы в ДЭР заявление не подадите, в суде он не появится, к ответственности никто его не привлекает. Дела, где выше 70 миллионов, должны налоговые органы передавать в ДЭР, менее этой суммы - в административный суд", - пояснила юрист.

Пока в министерстве финансов только обещают найти выход из этой ситуации. Но ежедневно в судах продолжают рассматривать иски по признанию сделок недействительными.