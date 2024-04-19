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Торжественная церемония встречи президента Кыргызстана состоялась в Акорде

Сегодня, 12:05
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Акорда Сегодня, 12:05
Сегодня, 12:05
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Фото: Акорда

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, передает BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Кыргызстана. По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.

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