Торжественная церемония встречи президента Кыргызстана состоялась в Акорде
Сегодня, 12:05
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Сегодня, 12:05Сегодня, 12:05
86Фото: Акорда
В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, передает BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Кыргызстана. По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.
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