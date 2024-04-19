Торжественная церемония встречи президента Кыргызстана состоялась в Акорде

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, передает BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Кыргызстана. По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.